Rashbehari Assembly Election Result 2026 (रासबिहारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रासबिहारी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। रासबिहारी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Debasish Kumar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Lt. Gen. (DR.) SUBRATA SAHA को उम्मीदवार बनाया। रासबिहारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के देबाशीश कुमार ने जीत हासिल की थी। रासबिहारी सीट पर हार जीत का अंतर 21414 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) सुब्रत साहा को हराया था।

रासबिहारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rashbehari Election Result 2026

यहां देखें रासबिहारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rashbehari (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रासबिहारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashutosh Chatterjee Rs 4,26,84,605 ~ 4 Crore+ / Rs 1,25,64,172 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 3 39 Post Graduate Dasgupta Swapan Rs 8,08,00,376 ~ 8 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 Doctorate Debashis Nath / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Debasish Kumar (Deba) Rs 7,93,18,908 ~ 7 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Post Graduate Dilip Chandra Halder Rs 7,83,978 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 10th Pass Gopal Ghosh / Cases Age Education 0 54 8th Pass Manas Ghosh Rs 2,50,55,652 ~ 2 Crore+ / Rs 78,64,408 ~ 78 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Doctorate Pankaj Thakkar Rs 40,96,157 ~ 40 Lacs+ / Rs 8,74,025 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 3 43 8th Pass Sk Alamgir / Cases Age Education 0 35 8th Pass

रासबिहारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rashbehari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रासबिहारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Debasish Kumar 2016 Sobhandeb Chattopadhyay 2011 Sobhandeb Chattopadhyay

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।