Raninagar Assembly Election Result 2026 (रानीनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रानीनगर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रानीनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abdul Soumik Hossain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Firoza Begam को उम्मीदवार बनाया। रानीनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अब्दुल सौमिक हुसैन ने जीत हासिल की थी। रानीनगर सीट पर हार जीत का अंतर 79702 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार फ़िरोज़ा बेगम को हराया था।

रानीनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raninagar Election Result 2026

यहां देखें रानीनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raninagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रानीनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Alim Sk Rs 97,20,836 ~ 97 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 5th Pass Abdul Soumik Hossain Rs 9,75,44,195 ~ 9 Crore+ / Rs 19,48,337 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 3 43 12th Pass Anoyar Hossain / Cases Age Education 0 45 10th Pass Jamal Hossain Rs 91,63,630 ~ 91 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 50 Post Graduate Julfikar Ali Rs 18,82,92,606 ~ 18 Crore+ / Rs 4,78,02,722 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 0 42 10th Pass Julfikar Ali / Cases Age Education 0 39 10th Pass Julfikkar Ali Rs 2,76,274 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 8th Pass Khalid Hossain Rs 44,90,200 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Mostofa Monjur Elahi / Cases Age Education 0 35 12th Pass Mst Masuara Khatun Rs 45,33,564 ~ 45 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 12th Pass Ranapratap Singha Roy Rs 72,39,329 ~ 72 Lacs+ / Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 2 44 10th Pass Shyamal Krishna Mondal / Cases Age Education 0 50 Graduate Sumit Nath Rs 1,13,700 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 12th Pass Yasser Haidar Rs 65,58,741 ~ 65 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate

रानीनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raninagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रानीनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdul Soumik Hossain 2016 Firoza Begam 2011 Firoza Begam

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।