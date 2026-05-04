Raniganj Assembly Election Result 2026 (रानीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रानीगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रानीगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tapas Banerjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Bijan Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। रानीगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तपस बनर्जी ने जीत हासिल की थी। रानीगंज सीट पर हार जीत का अंतर 3556 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. बिजन मुखर्जी को हराया था।

रानीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raniganj Election Result 2026

यहां देखें रानीगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raniganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रानीगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajay Kumar Paswan Rs 1,78,817 ~ 1 Lacs+ / Rs 69,808 ~ 69 Thou+ Cases Age Education 1 40 Graduate Ashish Chandra Garai Rs 1,66,306 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 10th Pass Faiz Ahmad / Cases Age Education 0 54 12th Pass Kalobaran Mondal Rs 9,04,02,273 ~ 9 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 67 8th Pass Naran Bauri Rs 3,01,531 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Literate Partha Ghosh / Cases Age Education 0 47 Post Graduate Rahul Ghosh Rs 13,000 ~ 13 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 10th Pass Sagar Sen Rs 1,339 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass

रानीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raniganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रानीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapas Banerjee 2016 Runu Dutta 2011 Md. Sohrab Ali

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।