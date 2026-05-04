Ranibandh Assembly Election Result 2026 (रानीबांध विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रानीबांध विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रानीबांध विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jyotsna Mandi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kshudiram Tudu को उम्मीदवार बनाया। रानीबांध सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के ज्योत्सना मंडी ने जीत हासिल की थी। रानीबांध सीट पर हार जीत का अंतर 3939 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार खुदीराम टुडु को हराया था।

रानीबांध विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ranibandh Election Result 2026

यहां देखें रानीबांध की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ranibandh (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रानीबांध विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Baburam Kisku Rs 64,92,184 ~ 64 Lacs+ / Rs 48,91,648 ~ 48 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Deblina Hembram Rs 19,36,282 ~ 19 Lacs+ / Rs 9,000 ~ 9 Thou+ Cases Age Education 0 55 10th Pass Fulchand Hansda / Cases Age Education 0 56 Graduate Gopal Chandra Kisku Rs 5,22,399 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 10th Pass Gour Hembram Rs 1,16,21,148 ~ 1 Crore+ / Rs 48,00,000 ~ 48 Lacs+ Cases Age Education 1 53 Post Graduate Gurupada Sardar / Cases Age Education 0 74 8th Pass Kshudiram Tudu Rs 23,21,699 ~ 23 Lacs+ / Rs 69,950 ~ 69 Thou+ Cases Age Education 0 55 Graduate Maheswar Besra Rs 4,26,664 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass Ranjan Lal Tudu Rs 22,48,810 ~ 22 Lacs+ / Rs 10,54,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Saraswati Sardar Rs 3,25,452 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Illiterate Surajit Baskey / Cases Age Education 0 40 8th Pass Tanushree Hansda Rs 1,58,03,341 ~ 1 Crore+ / Rs 26,60,014 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Doctorate Monoranjan Besra / Cases Age Education 0 62 10th Pass

रानीबांध में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ranibandh Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रानीबांध में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jyotsna Mandi 2016 Jyostna Mandi 2011 Deblina Hembram

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।