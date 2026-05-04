Rangia Assembly Election Result 2026 (रंगिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की रंगिया विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। रंगिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bhabesh Kalita को उम्मीदवार बनाया। वहीं Communist Party Of India (Marxist) ने Bhagaban Dev Misra को उम्मीदवार बनाया। रंगिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के भाबेश कलिता ने जीत हासिल की थी। रंगिया सीट पर हार जीत का अंतर 20220 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Communist Party Of India (Marxist) उम्मीदवार भगवान देव मिश्रा को हराया था।

रंगिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rangia Election Result 2026

यहां देखें रंगिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rangia (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रंगिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhabesh Kalita Rs 2,29,77,131 ~ 2 Crore+ / Rs 36,95,330 ~ 36 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Graduate Professional Pranjit Choudhury Rs 7,15,81,671 ~ 7 Crore+ / Rs 68,000 ~ 68 Thou+ Cases Age Education 0 49 Post Graduate

रंगिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rangia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रंगिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Ghanashyam Kalita

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।