Rangapara Assembly Election Result 2026 (रंगापारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की रंगापारा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। रंगापारा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Krishna Kamal Tanti को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Abhijit Hazarika को उम्मीदवार बनाया। रंगापारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के कृष्ण कमल तांती ने जीत हासिल की थी। रंगापारा सीट पर हार जीत का अंतर 22345 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार अभिजीत हजारिका को हराया था।

रंगापारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rangapara Election Result 2026

यहां देखें रंगापारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rangapara (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रंगापारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Girindra Kumar Bhuyan Rs 8,72,97,755 ~ 8 Crore+ / Rs 97,17,327 ~ 97 Lacs+ Cases Age Education 0 64 12th Pass Kartik Chandra Kurmi Rs 2,62,50,015 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Krishna Kamal Tanti / Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Mahendra Orang Rs 5,05,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 10th Pass Mathew Topno Rs 6,000 ~ 6 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass

रंगापारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rangapara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रंगापारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Krishna Kamal Tanti 2016 Pallab Lochan Das 2011 Shri Bhimananda Tanti

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।