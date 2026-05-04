Ranaghat Uttar Purba Assembly Election Result 2026 (रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ashim Biswas को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Samir Kumar Poddar को उम्मीदवार बनाया। रानाघाट उत्तर पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के आशिम बिस्वास ने जीत हासिल की थी। रानाघाट उत्तर पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 31782 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार समीर कुमार पोद्दार को हराया था।

रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ranaghat Uttar Purba Election Result 2026

यहां देखें रानाघाट उत्तर पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ranaghat Uttar Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashim Biswas Rs 73,09,824 ~ 73 Lacs+ / Rs 8,90,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 4 49 Graduate Asim Biswas S/O Atul Biswas Rs 84,000 ~ 84 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Asim Biswas S/O Late Adhir Biswas / Cases Age Education 0 52 5th Pass Barnali Biswas Rs 11,500 ~ 11 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Illiterate Barnali Dey Roy Rs 12,06,04,529 ~ 12 Crore+ / Rs 1,19,19,754 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 46 12th Pass Bindu Biswas / Cases Age Education 0 62 10th Pass Gobinda Podder Rs 41,400 ~ 41 Thou+ / Rs 2,80,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 28 Graduate Jagadish Mandal (Jogo) Rs 25,17,616 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 Illiterate Madhab Das / Cases Age Education 0 46 10th Pass Mrinal Biswas (Mini) Rs 1,60,273 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 47 Graduate Nitya Gopal Mondal Rs 1,01,34,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate

रानाघाट उत्तर पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ranaghat Uttar Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रानाघाट उत्तर पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashim Biswas 2016 Samir Kumar Poddar 2011 Samir Kumar Poddar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।