Ranaghat Uttar Paschim Assembly Election Result 2026 (रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Parthasarathi Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sankar Singha को उम्मीदवार बनाया। रानाघाट उत्तर पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के पार्थसारथी चटर्जी ने जीत हासिल की थी। रानाघाट उत्तर पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 23128 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार शंकर सिंघा को हराया था।

रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ranaghat Uttar Paschim Election Result 2026

यहां देखें रानाघाट उत्तर पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ranaghat Uttar Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aparna Guha Rs 17,500 ~ 17 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Bhabadeb Biswas Rs 1,11,50,464 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 72 Post Graduate Debasish Chakraborty(Debu) / Cases Age Education 0 57 Graduate Professional Gopal Biswas Rs 67,500 ~ 67 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Nabakumar Mondal Rs 40,23,280 ~ 40 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate Partha Sarathi Chatterjee(Babu) / Cases Age Education 0 72 Graduate Professional Pradip Sarkar Rs 28,50,000 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 38 Literate Sanjay Mistry Rs 51,16,224 ~ 51 Lacs+ / Rs 21,61,452 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Shubhankar Das / Cases Age Education 0 38 Literate Tapas Kumar Ghosh Rs 6,14,12,723 ~ 6 Crore+ / Rs 4,18,54,145 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 0 57 12th Pass

रानाघाट उत्तर पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ranaghat Uttar Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रानाघाट उत्तर पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Parthasarathi Chatterjee 2016 Sankar Singha 2011 Parthasarathi Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।