Ranaghat Dakshin Assembly Election Result 2026 (रानाघाट दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रानाघाट दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। रानाघाट दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Mukut Mani Adhikari को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Barnali Dey Roy को उम्मीदवार बनाया। रानाघाट दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मुकुट मणि अधिकारी ने जीत हासिल की थी। रानाघाट दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 16515 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार बरनाली डे रॉय को हराया था।

रानाघाट दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ranaghat Dakshin Election Result 2026

यहां देखें रानाघाट दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ranaghat Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रानाघाट दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arindam Biswas Rs 35,27,352 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 39 Post Graduate Ashim Kumar Biswas Rs 14,41,54,802 ~ 14 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 56 12th Pass Birendranath Podder / Cases Age Education 0 71 12th Pass Manmatha Biswas Rs 32,06,351 ~ 32 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 8th Pass Nani Gopal Mistry Rs 7,550 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Graduate Rita Paul Das / Cases Age Education 0 53 12th Pass Sougata Kumar Burman Rs 3,61,82,656 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Subham Mondal Rs 2,028 ~ 2 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 29 Graduate

रानाघाट दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ranaghat Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रानाघाट दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mukut Mani Adhikari 2016 Rama Biswas 2011 Abir Ranjan Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।