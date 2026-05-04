Rampurhat Assembly Election Result 2026 (रामपुरहाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रामपुरहाट विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रामपुरहाट विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Asish Banerjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Subhasis Choudhury (KHOKAN) को उम्मीदवार बनाया। रामपुरहाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के आशीष बनर्जी ने जीत हासिल की थी। रामपुरहाट सीट पर हार जीत का अंतर 8472 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुभाशीश चौधरी (खोकन) को हराया था।

रामपुरहाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rampurhat Election Result 2026

यहां देखें रामपुरहाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rampurhat (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रामपुरहाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anas Ahmed Rs 65,04,132 ~ 65 Lacs+ / Rs 2,98,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 4 32 12th Pass Arkaprabha Choudhury Rs 56,14,290 ~ 56 Lacs+ / Rs 66,98,402 ~ 66 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Graduate Professional Asish Banerjee / Cases Age Education 0 74 Doctorate Dhanapati Choudhury Rs 10,79,318 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 10th Pass Dhruba Saha Rs 2,75,38,222 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 16 46 Graduate Forida Yasmin / Cases Age Education 0 46 Graduate Jatin Kisku Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 8th Pass Khayrul Basar Rs 6,56,250 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 5th Pass Sanjib Mallick / Cases Age Education 2 47 10th Pass Sanjit Hazra Rs 25,000 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Soumen Mal Rs 5,57,200 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Sukhomay Sarkar / Cases Age Education 0 70 Graduate Susil Das Rs 34,03,966 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass Vivekananda (Vivek) Sau Rs 58,93,354 ~ 58 Lacs+ / Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 1 57 Graduate

रामपुरहाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rampurhat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रामपुरहाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Asish Banerjee 2016 Asish Banerjee 2011 Asish Banerjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।