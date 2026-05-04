Ramnagar Assembly Election Result 2026 (रामनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रामनगर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रामनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Akhil Giri को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Swadesh Ranjan Nayak को उम्मीदवार बनाया। रामनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अखिल गिरी ने जीत हासिल की थी। रामनगर सीट पर हार जीत का अंतर 12517 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार स्वदेश रंजन नायक को हराया था।

रामनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ramnagar Election Result 2026

यहां देखें रामनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ramnagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रामनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ahamadullah Khan Md. Rs 35,80,776 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Akhil Giri Rs 99,85,709 ~ 99 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 68 12th Pass Asoke Kumar Maiti / Cases Age Education 0 68 Post Graduate Chandra Sekhar Dey Rs 4,89,553 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Dr. Chandra Sekhar Mondal Rs 50,60,242 ~ 50 Lacs+ / Rs 5,37,700 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Narayan Barman / Cases Age Education 0 64 Others Srikrishna Bhunia Rs 25,02,324 ~ 25 Lacs+ / Rs 19,40,000 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 40 Post Graduate

रामनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ramnagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रामनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Akhil Giri 2016 Akhil Giri 2011 Akhil Giri

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।