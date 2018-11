7 दिसंबर को राजस्थान में 200 सीटों के लिए वोटिंग है। ऐसे में प्रत्याशी और पार्टी जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच अलवर के रामगढ़ में बसपा (बहुजन समाज पार्टी) के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया। निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही हैं।

निर्वाचन आयोग ने मंगवाई रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण का निधन आज (गुरुवार) सुबह हुआ। उनके निधन की जानकारी मिलते ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस पर रिपोर्ट मंगवाई है। बता दें ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी।

स्थगित हो सकता है चुनाव

यही नहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के निधन की वजह से अब इस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव स्थगित हो सकता है।

Rajasthan: Lakshman Singh, BSP candidate from Ramgarh seat of Alwar district for upcoming assembly elections, died of a heart attack this morning.

— ANI (@ANI) November 29, 2018