Ramganjmandi Nagar Palika Election Result 2026 (रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव परिणाम २०२६ ) LIVE: कोटा के रामगंजमंडी नगर पालिका में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। रामगंजमंडी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। यहां देखें सभी वार्डों के चुनाव परिणाम, विजेता उम्मीदवार और किस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की।

रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव परिणाम २०२६ LIVE

रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव परिणाम २०२६ का लाइव अपडेट यहां देखा जा सकता है। कोटा जिले के इस नगर निकाय में कुल 40 वार्ड हैं, जहां पार्षद पद के लिए चुनाव हुआ है। मतगणना पूरी होने के साथ ही इस पेज पर वार्डवार विजेता उम्मीदवारों और उनकी पार्टी की जानकारी अपडेट की जा रही है।

रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव के नतीजों में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज की, कितने निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे और किस वार्ड से कौन उम्मीदवार जीता, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। परिणाम घोषित होने के साथ आंकड़े लगातार अपडेट किए जाएंगे।

रामगंजमंडी नगर पालिका वार्ड-वाइज चुनाव परिणाम 2020

वार्ड नंबरउम्मीदवारपार्टीस्थिति
1Satish Kumar MinaINCविजेता
2Satish GautamBJPविजेता
4VirendraBJPविजेता
5Sima GurjarINCविजेता
6Rameshwar YadavBJPविजेता
7Ramesh KumarINCविजेता
8Gopal KanvarBJPविजेता
9Anjna DeviINDविजेता
10Kamlesh KumarINCविजेता
11Akleshwar PrasadBJPविजेता
12Puja GurjarINCविजेता
13Jaswindar SinghINCविजेता
14Rina PorwalINDविजेता
15Zamil AhmadINCविजेता
16Ruchita JainBJPविजेता
17Varsha JainBJPविजेता
18Radha BaiBJPविजेता
19Pushpendra SinghINCविजेता
20Bahadur SinghINCविजेता
21Gokul BaiINCविजेता
22Vijay KumarBJPविजेता
23Rahul SarsiyaINCविजेता
24Rohit SenINCविजेता
25Zarina BanoINCविजेता
26Narendra KumarINCविजेता
27Aman YadavINDविजेता
28Lokesh KumarINDविजेता
29Rohit VadiyaINCविजेता
30PrabhulalINCविजेता
31Chanchal YadavINCविजेता
32NirmalabaiINDविजेता
33NirmalaINCविजेता
34Ramchandra VarmaBJPविजेता
35JagdishINDविजेता
36ShivrajBJPविजेता
38Gurubachchan SinghBJPविजेता
39DevilalINCविजेता
40Mahendra SamriyaBJPविजेता

रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

जानकारीविवरण
नगर निकायरामगंजमंडी नगर पालिका
जिलाकोटा
निकाय का प्रकारनगर पालिका
कुल वार्ड40
मतगणना/रिजल्ट की तारीख14 Sep 2026
कुल विजेता

राजस्थान नगर निकाय चुनाव कब हुआ और रामगंजमंडी नगर पालिका की मतगणना कब?

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 09 Sep 2026 और 11 Sep 2026 को हुआ। रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव में कुल 40 वार्डों में पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। रामगंजमंडी नगर पालिका चुनाव में मतदान के बाद मतगणना 14 Sep 2026 को की जा रही है। मतगणना पूरी होने के बाद सभी वार्डों के अंतिम परिणाम इस पेज पर अपडेट किए जाएंगे।

राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम २०२६

राजस्थान के 309 नगर निकायों के चुनाव परिणाम यहां देखें। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं। सभी निकायों के वार्डवार चुनाव परिणाम और विजेता उम्मीदवारों की जानकारी उपलब्ध होने के साथ अपडेट की जा रही है।

Live Updates
06:00 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: 38889 कैंडिडेट की किस्मत का होगा फैसला

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। इस चुनाव में कुल 38889 उम्मीदवारों की हार-जीत का फैसला होगा।

05:00 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: आज आएगा परिणाम

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम आज (14 सितंबर 2026) को जारी किया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।

04:00 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनावी नतीजों के बाद क्या होगा?

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मेयर, सभापति और चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चैयरमेन के लिए वोटिंग होगी।

03:00 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दूसरे फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग

नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझनू, अलवर, जालौर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना-कुचामन, करौली, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी

02:00 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग

अजमेर

नागौर

टोंक

ब्यावर

भीलवाड़ा

कोटपूतली-बहरोड़

श्रीगंगानगर

हनुमानगढ़

चूरू

भरतपुर

धौलपुर

सवाई माधोपुर

अलवर

सीकर

झुंझुनूं

जोधपुर

जालोर

पाली

सिरोही

कोटा

बारां

बूंदी

झालावाड़

उदयपुर

चित्तौड़गढ़

राजसमंद

प्रतापगढ़

डीग-कुम्हेर

करौली

दौसा

डीग

बालोतरा

जयपुर

01:10 (IST) 14 Sep 2026

2028 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कौन जीतेगा?

इस चुनाव को 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

00:40 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज की वोटिंग का ब्यौरा

पहले फेज में कुल 162 नगर निकायों में वोटिंग हुई थी जिसमें से 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद और 4 नगर निगम शामिल हैं।

00:10 (IST) 14 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: कब आएंगे राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे?

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम सोमवार (14 सितंबर 2026) को जारी किया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।

23:40 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दोनों फेज का वोटिंग प्रतिशत

राजस्थान नगर निकाय चुनाव दो फेज में पूरा हुआ था। पहला फेज 9 और दूसरा फेज 11 सितंबर को हुआ था। पहले फेज का वोटिंग प्रतिशत 76.41 फीसदी रहा था जबकि दूसरे फेज का वोटिंग प्रतिशत 74.05 फीसदी रहा था।

23:10 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: 10167 वार्ड के लिए हुई थी वोटिंग

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का रिजल्ट सोमवार (14 सितंबर) को आएंगे। 10167 वार्ड के लिए दो फेज में मतदान हुआ था।

22:40 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनावी नतीजों के बाद क्या होगा?

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मेयर, सभापति और चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चैयरमेन के लिए वोटिंग होगी।

22:10 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनाव के समय कहां-कहां हुआ था बवाल

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के दौरान हनुमानगढ़, टोंक और दौसा से वोटिंग के बीच हंगामे की खबरें सामने आई थीं। हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके में बूथ संख्या 129-130 पर दो प्रत्याशियों के बीच विवाद के बाद हाथापाई की खबर सामने आई थी। यहां एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जबकि विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति पर ईंट से हमला किए जाने की सूचना भी सामने आई। हंगामे के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी और लोगों ने बूथ के गेट बंद कर दिए गए थे।

21:40 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दो फेज में हुई थी वोटिंग

राजस्थान में 309 शहरी निकायों के 10167 वार्ड के लिए मतदान दो फेज में हुआ था। पहले फेज के लिए 9 सितंबर को और दूसरे फेज के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी।

21:00 (IST) 13 Sep 2026

राजस्थान: मतदान केंद्र के बाहर दीया कुमारी को करना पड़ा विरोध का सामना, लगे यूजीसी रोल बैक के नारे

दीया कुमारी को जयपुर में कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये लोग 'यूजीसी रोल बैक' के नारे लगा रहे थे। ...अधिक जानकारी
20:44 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: 14 सितंबर सुबह 8 बजे से आएंगे नतीजे

राजस्थान नगर निकाय 2026 के लिए 311 निकायों के हर वार्ड का नतीजे 14 सितंबर सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे।

20:05 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दूसरे फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग

नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझनू, अलवर, जालौर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना-कुचामन, करौली, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी

19:43 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग

अजमेर

नागौर

टोंक

ब्यावर

भीलवाड़ा

कोटपूतली-बहरोड़

श्रीगंगानगर

हनुमानगढ़

चूरू

भरतपुर

धौलपुर

सवाई माधोपुर

अलवर

सीकर

झुंझुनूं

जोधपुर

जालोर

पाली

सिरोही

कोटा

बारां

बूंदी

झालावाड़

उदयपुर

चित्तौड़गढ़

राजसमंद

प्रतापगढ़

डीग-कुम्हेर

करौली

दौसा

डीग

बालोतरा

जयपुर

18:49 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनावी नतीजों के बाद क्या होगा?

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मेयर, सभापति और चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चैयरमेन के लिए वोटिंग होगी।

18:07 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दूसरे फेज में हुई वोटिंग की डिटेल

दूसरे फेज में 121 नगर पालिका, 207 नगर परिषद और 06 नगर निगम के लिए वोट डाले गए थे।

17:40 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: सेकंड फेज की वोटिंग का ब्यौरा

दूसरे फेज के 147 निकायों में 71.69 फीसदी मतदान हुआ था। दोनों फेज को मिलाकर कुल 74.05 फीसदी वोटिंग हुई थी।

17:28 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज में हुई वोटिंग का ब्यौरा

पहले फेज में 162 शहरी निकायों में 76.41 फीसदी और दूसरे फेज के 147 निकायों में 71.69 फीसदी मतदान हुआ था। दोनों फेज को मिलाकर कुल 74.05 फीसदी वोटिंग हुई थी।

17:23 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दो फेज में हुई थी वोटिंग

राजस्थान में 309 शहरी निकायों के 10167 वार्ड के लिए मतदान दो फेज में हुआ था। पहले फेज के लिए 9 सितंबर को और दूसरे फेज के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी।

17:18 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: कल जारी होगा राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम सोमवार (14 सितंबर 2026) को जारी किया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।

00:40 (IST) 13 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज में 162 नगर निकाय में हुई थी वोटिंग

पहले फेज में कुल 162 नगर निकायों में वोटिंग हुई थी जिसमें से 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद और 4 नगर निगम शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: इस पेज पर दी गई चुनाव संबंधी जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपडेट की जा रही है। परिणाम और आंकड़ों में बदलाव संभव है। अंतिम एवं सटीक जानकारी के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक स्रोत को देखें।