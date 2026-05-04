असम की रामकृष्ण नगर विधानसभा सीट पर कुल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की रामकृष्ण नगर विधान सभा सीट से Anup Kumar Das Talukdar, All India United Democratic Front से, Bijoy Malakar, BJP से, Bikash Lal Dhubi, IND से, Sanchita Sukla, SUCI(C) से, Sashanka Sekhar Das, IND से, Sourav Roy, IND से, Suruchi Roy, INC से, Uttam Das, IND से, Yogesh Das, IND से उम्मीदवार हैं।

असम में रामकृष्ण नगर विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। रामकृष्ण नगर विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

रामकृष्ण नगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ram Krishna Nagar Election Result 2026

यहां देखें रामकृष्ण नगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ram Krishna Nagar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रामकृष्ण नगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anup Kumar Das Talukdar Rs 2,76,71,667 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Doctorate Bijoy Malakar Rs 1,63,82,405 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Bikash Lal Dhubi / Cases Age Education 0 54 12th Pass Sanchita Sukla Rs 4,27,064 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 12th Pass Sashanka Sekhar Das Rs 6,42,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 12th Pass Sourav Roy / Cases Age Education 0 25 12th Pass Suruchi Roy Rs 68,07,485 ~ 68 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Professional Uttam Das Rs 9,98,325 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Others Yogesh Das / Cases Age Education 0 72 8th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।