Rajganj Assembly Election Result 2026 (राजगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की राजगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। राजगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Khageswar Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Supen Roy को उम्मीदवार बनाया। राजगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के खागेश्वर रॉय ने जीत हासिल की थी। राजगंज सीट पर हार जीत का अंतर 15773 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुपेन रॉय को हराया था।

राजगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rajganj Election Result 2026

यहां देखें राजगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rajganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें राजगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananta Kumar Roy Rs 12,32,252 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Bapi Roy Rs 73,90,629 ~ 73 Lacs+ / Rs 11,44,221 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 0 33 Graduate Dinesh Sarkar / Cases Age Education 2 61 10th Pass Harendranath Roy Rs 1,76,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 73 Literate Jagadish Chandra Roy Rs 28,10,000 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Kharendra Nath Roy / Cases Age Education 0 67 8th Pass Kunal Roy Rs 25,50,710 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Prakash Chandra Roy Rs 36,97,500 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Radhu Mandal / Cases Age Education 0 45 12th Pass Sanjib Roy Rs 13,00,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass Swapna Barman Rs 4,97,180 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Graduate Swapna Barman / Cases Age Education 0 29 Post Graduate Tushar Kanti Roy Rs 57,14,000 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Professional

राजगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rajganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें राजगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Khageswar Roy 2016 Khageswar Roy 2011 Khageswar Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।