राजस्थान: वसुंधरा राजे बैठी रह गईं और अमित शाह को पहले भाषण देने के लिए बुला लिया, फिर हुआ ये

अब हुआ ये कि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने अपना भाषण खत्म किया और सीधे मंच से अमित शाह के नारे लगवा दिए। लेकिन तभी अमित शाह ने मंच पर ही बैठे राजेंद्र राठौर को टोका और बोला कि पहले वसुंधरा राजे को बोलने का मौका दिया जाए।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। (फोटो सोर्स: ANI)

गृह मंत्री अमित शाह इस समय राजस्थान के दौरे पर हैं। वे उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे, लेकिन वहां एक अलग ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। असल में जिस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे, वहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं। अब हुआ ये कि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने अपना भाषण खत्म किया और सीधे मंच से अमित शाह के नारे लगवा दिए। लेकिन तभी अमित शाह ने मंच पर ही बैठे राजेंद्र राठौर को टोका और बोला कि पहले वसुंधरा राजे को बोलने का मौका दिया जाए। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, शाह से पहले बोलने आईं और गहलोत सरकार पर जमकर बरसीं। अब राजनीतिक जानकारों ने इस वायरल वीडियो का अलग ही मतलब निकाला है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि राजस्थान बीजेपी इकाई में वसुंधरा की सभी से पटरी नहीं खाती है, अनबन की खबरें आती रहती हैं। ओम माथुर के साथ तो उनकी कई बार तनातनी सामने आ चुकी है। ऐसे में कई बार कयास लगते हैं कि राजे की क्या राजस्थान में पकड़ कुछ कमजोर पड़ रही है? लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से अमित शाह ने वसुंधरा राजे को अपने से पहले बोलने का मौका दिया, ये काफी कुछ साफ कर गया।

पढ़ें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram