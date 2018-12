राहुल गांधी के घर बैठक खत्म होने के बाद सिंधिया और कमलनाथ दोनों बाहर निकल आए.। अब ये दोनों भोपाल जा रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि यह कोई रेस नहीं है और न ही कुर्सी की लड़ाई है बल्कि यह मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का मामला है।

Jyotiraditya Scindia on leaving Rahul Gandhi's residence: It is not a race, it is not about kursi, we are here to serve the people of Madhya Pradesh. I am leaving for Bhopal and you will get to know the decision today pic.twitter.com/6J7rVqXS2t