राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 7 दिसंबर को मतदान होने है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में चल रहा है। इसी क्रम में राज्य के विजयनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर टिप्पणी करने को लेकर पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है।

राजस्थान के विजयनगर में आयोजित चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, “यदि मसूद अजहर राम मंदिर पर हमें धमकाता है तो एक दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक में उसके जैसे आतंकवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक कि उसके स्वामी भी उसे बचा नहीं पाएंगे।” दरअसल, आतंकी मसूद अजहर ने पिछले दिनों एक धमकी भरा ऑडियो जारी करते हुए कहा है था कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो वह दिल्ली से लेकर काबुल तक तबाही मचा देगा। योगी आदित्‍यनाथ के ताजा बयान को मसूद अजहर को जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Vijaynagar, Rajasthan: If Masood Azhar threatens us over Ram temple then in a second surgical strike terrorists like him will be eliminated, even his masters will not be able to save him. #RajasthanElection2018 (3/12/18) pic.twitter.com/Xyf5Pnu0la

