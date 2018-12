राजस्थान में शुक्रवार को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान समाप्त हो गया। 2290 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन इसी बीच ईवीएम को सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए है। राज्य के बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सीलबंद ईवीएम मिला है। हालांकि उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी की कोई खबर नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बारां जिले के किशनगंज के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदानकर्मियों की लापरवाही सामने आयी है। शाहाबाद थाना क्षेत्र के मुगावली रोड पर एनएच 27 पर एक सीलबंद ईवीएम लावारिस हालत में पड़ा मिला। मतदान के बाद ईवीएम को सील कर दिया गया था। ईवीएम पर सील लगी हुई थी, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल दिन में हुए मतदान के लिए किया गया है। इस मामले में दो अधिकारियों को सस्‍पेंड कर दिया है।

The ballot unit has been kept in strong room in Kishanganj, Rajasthan. #RajasthanElections https://t.co/DGapa8WMaU

— ANI (@ANI) December 8, 2018