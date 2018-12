राजस्थान विधानसभा चुनावों में प्रचार का दौर अपने अंतिम चरण में है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झूंझुंनू में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान राहुल की जुबान फिसल गयी और उन्होंने ‘कुंभाराम लिफ्ट परियोजना’ को गलती से ‘कुंभकरण लिफ्ट परियोजना’ कह दिया। इसके बाद मंच पर बैठे नेताओं ने उन्हें बताया कि कुंभकरण नहीं, कुंभाराम। जिसके बाद राहुल ने अपनी गलती सुधार ली। लेकिन इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल राहुल गांधी राजस्थान के झूंझुंनू में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वे कुंभाराम परियोजना का जिक्र कर रहे थे। राहुल ने कहा, ‘मैं यहां के कुछ स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने यहां के लिए कुंभकरण लिफ्ट योजना शुरू की थी।’ राहुल के ये बोलते ही मंच पर बैठे नेताओं ने उन्हें टोका, तो राहुल ने तुरंत भूल सुधारते हुए कहा, ‘कुंभाराम लिफ्ट योजना। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पहले फेज में इस योजना के लिए 955 करोड़ रुपये दिए। 3,200 करोड़ रुपये झूंझुंनू और आसपास के जिलों के लिए दिया था। भाजपा ने पांच साल में कुछ नहीं किया।

राहुल गांधी इस बयान के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गए है। इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल ने ट्वीट कर राहुल को घेरते हुए कहा, ‘कुंभकर्ण लिफ्ट योजना? कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने सोता था, कांग्रेस 60 साल तक सोई रही और देश को विकास से इतने वर्षों तक वंचित रखा।’

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ’70 सालों तक जो “कुम्भकरण” जग नहीं सका उसे कोई “Lift योजना” क्या जगाएगी। उसे तो जनता पुरा ही राजनीतिक धरातल से “Lift” करा देगी।’

70 सालों तक जो “कुम्भकरण” जग नहीं सका उसे कोई “Lift योजना” क्या जगाएगी।

उसे तो जनता पुरा ही राजनीतिक धरातल से “Lift” करा देगी।

By the way ..this Man feels He deserves to be the PM of India!!

Does He take the Indian voters as “Kumbhkaran”? pic.twitter.com/CVs1JWBHCH

— Sambit Patra (@sambitswaraj) December 4, 2018