राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी विधानसभा झालरापाटन में मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकारों ने जब उनसे शरद यादव द्वारा की गयी टिप्पणी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। शरद यादव का बयान सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है। फिलहाल इस मामले को लेकर शरद यादव ने सफाई दी है।

दरअसल, लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शारद यादव ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम वसुंधरा राजे को आराम करने के सलाह देते हुए था कि वह बहुत थक गयी है। वह बहुत मोटी हो गयी है। इसी बात पर आज जब राजे से सवाल पूंछा गया तो उन्होंने कहा कि कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रही है और ये मेरा नहीं, सभी महिलाओं का अपमान है। आज युवा शरद जी जैसे नेताओं को फॉलो करता है। मुझे उन जैसे वरिष्ठ नेताओं से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं खुद को लेकर दिए गए इस बयान से काफी अपमानित महसूस कर रही हूं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे बयान को लेकर कड़ी कार्रवाई करेगा और एक उदाहरण पेश करेगा।

Sharad Yadav on his remark 'Vasundhara (Raje) ko aaram do, thak gayi hain, bahut moti ho gayi hain':I said it as a joke.I've old relations with her. It wasn't derogatory in any way. I had no intentions of hurting her.When I met her, I told her then also that you're gaining weight pic.twitter.com/bRzI5XwlmR

— ANI (@ANI) December 6, 2018