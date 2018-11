राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती की पार्टी बसपा ने भी सोमवार रात अपने 42 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए बसपा ने अपनी प्रत्याशियों की सूची में जातीय समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास किया है। इसके पूर्व पार्टी ने 19 उम्मीदवार घोषित किये थे। कल 42 और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी अब तक कुल 61 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। बसपा ने साफ किया कि वह किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

