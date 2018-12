राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे को लेकर दिए गए अपने बयान पर शरद यादव ने अफसोस जाहिर किया है। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा, ‘मैंने उनका का बयान देखा। मेरे उनके साथ काफी पुराने पारिवारिक संबंध हैं। अगर मेरे शब्दों से वो आहत हुई हैं तो मैं अपने बयान के लिए खेद प्रकट करता हूं। मैं उनको इसे लेकर पत्र भी लिखूंगा।’ शरद यादव का यह बयान रांची में उस वक्त सामने आया जब वे शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे।

‘शरद बोले- मैंने मजाक किया था’

उन्होंने यह भी कहा, ‘मैंने इसे मजाक में कहा। यह किसी तरह से अपमानजनक नहीं है। उन्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैं उनसे मिला तब भी मैंने कहा कि उनका वजन बढ़ रहा है।’ उल्लेखनीय है कि शरद यादव ने अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान शरद ने कहा था, ‘वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं। बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थीं।’ इस विवादित बयान पर वसुंधरा राजे ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा, ‘मैं अपमानित महसूस कर रही हूं, ये सभी महिलाओं का अपमान है।’

#WATCH Sharad Yadav on Vasundhra Raje in Alwar, Rajasthan: Vasundhra ko aaram do, bahut thak gayi hain, bahut moti ho gayi hain, pehle patli thi. Humare Madhya Pradesh ki beti hai. pic.twitter.com/8R5lEpuSg0

