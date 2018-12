राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। नेता एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे है और नेताओं के बयान रोज सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार में मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की आबादी को अल्पसंख्यक कहेंगे तो बाकी कम आबादी वालों को क्या कहा जाएगा? चुनावी मौसम में गुलाबचंद कटारिया के बयान से सियासी गलियारे में गर्मी बढ़ने के आसार है।

कटारिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, ये 15 करोड़ लोग रहते हैं, ये अल्पसंख्यक हैं क्या? हम छोटी छोटी जातियां आई थीं जो हिंदुस्तान की आबादी का एक फीसदी ही हैं, तो क्या हम अल्पसंख्यक हैं? हमारा तो कहीं नाम नहीं है। आप अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमानों से ही क्यों समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में अल्पसंख्यक शब्द नहीं होने के सवाल के जवाब में कटारिया ने कहा कि इस देश में अगर कोई 15 करोड़ है तो वह कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है।

