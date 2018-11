राजस्थान में कांग्रेस मजबूती से प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच बुधवार को पार्टी ने बीजेपी को उस वक्त एक और बड़ा झटका दे दिया जब सांसद हरीश मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की ओर से ये भी ऐलान कर दिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सचिन पायलट, दोनों 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राजस्थान में राहुल गांधी किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे?

गहलोत ने क्या किया ऐलान?

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आने से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि सचिन पायलट और वो खुद चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि सभी बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहां से लड़ेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी। गहलोत ने कहा राहुल गाँधी जैसा भी निर्णय लेंगे हम उसे मानने के लिए तैयार है, पार्टी आलाकमान ये निर्णय लेगा कि राजस्थान में कौन पार्टी को नेतृत्व देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ने की परम्परा हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं है।

Both, I and Sachin Pilot will fight the Rajasthan assembly elections: Congress leader Ashok Gehlot in Delhi pic.twitter.com/C4uCxDS2ct

— ANI (@ANI) November 14, 2018