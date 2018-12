राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले अशोक गहलोत ने कहा कि घोषणाात्र हमारी प्राथमिकता है। घोषणापत्र में जितने भी वादे किए गए हैं, सभी को पूरा किया जाएगा। जैसे ही कैबिनेट का गठन हो जाएगा, हम सब एक साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हम वही काम करेंगे जो राज्य की जनता चाहती है। राज्य और यहां की जनता का विकास हमारी प्राथमिकता है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें वोट दिया है, उसे उम्मीद को हर हाल में बनाए रखेंगे।

Talked to media at residence before leaving for Albert Hall.. pic.twitter.com/Z9mEzbly57