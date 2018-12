राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी हैं। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लेकिन कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट में खराबी की वजह से मतदान देर से शुरू हुआ। कई जगहों पर मशीनों को बदला भी गया। इस दौरान कई बड़े नेताओं को भी मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा। राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को भी ईवीएम में गड़बड़ी के चलते मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को ईवीएम में खराबी के चलते वोट डालने में क़रीब 2 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। वो यहां बीकानेर पूर्व के बूथ नंबर 172 पर मतदान के लिए आये थे। इसी तरह जालौर के अहोर में बूथ संख्या पर 253 और 254 में ईवीएम में खराबी के चलते मतदाताओं ने विरोध किया। यहां भी वोटिंग में देरी हुई। जयपुर में वोट डालने पहुंचे मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को ईवीएम में खराबी के चलते बूथ पर करीब 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। राजस्थान में मतदान शुरू होने के करीब दो घंटे बाद भी जैसलमेर के तीन बूथों में मतदान समय पर शुरू नहीं हो सका था। यहां वीवीपैट मशीन खराब होने की वजह से देरी हुई।

Rajasthan: Voters create ruckus at polling booth no. 253 and 254 in Ahor constituency of Jalore as voting has been halted following EVM malfunction. #RajasthanElections2018 pic.twitter.com/v67aloFU9B

— ANI (@ANI) December 7, 2018