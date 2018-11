राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज अपने उम्‍मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। आज जारी हुई 32 नामों की लिस्ट के साथ कांग्रेस ने अब तक कुल 184 उम्मीदवार घोषित कर दिए है। इसके पहले गुरुवार को पार्टी ने पहली लिस्ट में 152 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। इसी के साथ कुल 200 सीटों में से 184 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए पिछले कुछ दिनों के भीतर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और राज्य के बड़े नेताओं की कई दौर की बैठकें हुईं थी। कांग्रेस की इस लिस्ट की खास बात यह है कि पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में भाजपा के पूर्व नेता मानवेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है और उन्‍हें झालरापाटन से टिकट दिया है। कांग्रेस की 32 प्रत्याशियों की शनिवार को जारी हुई दूसरी सूची में उनका नाम है।

Congress releases the second list of 32 candidates for Rajasthan Assembly elections. pic.twitter.com/OsypSUaHB1

— ANI (@ANI) November 17, 2018