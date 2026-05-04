Rajarhat New Town Assembly Election Result 2026 (राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tapash Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bhaskar Roy S/o – Dulal Roy को उम्मीदवार बनाया। राजारहाट न्यू टाउन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तपश चटर्जी ने जीत हासिल की थी। राजारहाट न्यू टाउन सीट पर हार जीत का अंतर 56432 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार भास्कर रॉय पुत्र – दुलाल रॉय को हराया था।

राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rajarhat New Town Election Result 2026

यहां देखें राजारहाट न्यू टाउन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rajarhat New Town (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhimanyu Shandilya Rs 4,18,66,948 ~ 4 Crore+ / Rs 87,52,551 ~ 87 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Graduate Professional Ashit Dhali Rs 8,12,600 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 10th Pass Ashutosh Paul / Cases Age Education 0 48 10th Pass Firdaus Ali Molla Rs 51,000 ~ 51 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 10th Pass Narayan Mandal Rs 2,30,750 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 10th Pass Piyush Kanodia / Cases Age Education 12 43 10th Pass Rajib Sarkar Rs 2,51,900 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass Saptarshi Deb Rs 1,12,32,397 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 38 Post Graduate Shubhankar Mondal / Cases Age Education 0 44 Graduate Sk Nizamuddin Rs 37,92,000 ~ 37 Lacs+ / Rs 9,65,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 3 52 Graduate Sujan Sardar Rs 3,20,720 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Sunil Naskar / Cases Age Education 0 70 Others Tapash Chatterjee Rs 4,42,75,863 ~ 4 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Graduate

राजारहाट न्यू टाउन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rajarhat New Town Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें राजारहाट न्यू टाउन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapash Chatterjee 2016 Sabyasachi Dutta 2011 Sri Sabyasachi Dutta

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।