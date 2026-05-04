Rajarhat Gopalpur Assembly Election Result 2026 (राजारहाट गोपालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की राजारहाट गोपालपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। राजारहाट गोपालपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Aditi Munshi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Samik Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। राजारहाट गोपालपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अदिति मुंशी ने जीत हासिल की थी। राजारहाट गोपालपुर सीट पर हार जीत का अंतर 25296 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सामिक भट्टाचार्य को हराया था।

राजारहाट गोपालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Rajarhat Gopalpur Election Result 2026

यहां देखें राजारहाट गोपालपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Rajarhat Gopalpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें राजारहाट गोपालपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Achintya Ghosh Rs 18,52,274 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Aditi Munshi Rs 3,09,35,156 ~ 3 Crore+ / Rs 53,94,979 ~ 53 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Arindam Ghosh / Cases Age Education 1 32 12th Pass Avijit Podder Rs 15,398 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Lalu Neye Rs 12,50,869 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 12th Pass Monika Manna / Cases Age Education 0 42 5th Pass Partha Bhaumik Rs 1,21,10,552 ~ 1 Crore+ / Rs 28,14,688 ~ 28 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Subhajit Dasgupta Rs 1,20,21,671 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 60 Others Subir Chaudhury / Cases Age Education 0 62 Others Swapan Haldar Rs 1,66,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Literate Tarun Kumar Tiwari Rs 8,58,596 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 33 Graduate Tarunjyoti Tewari / Cases Age Education 3 37 Graduate Professional

राजारहाट गोपालपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Rajarhat Gopalpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें राजारहाट गोपालपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Aditi Munshi 2016 Purnendu Basu 2011 Purnendu Basu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।