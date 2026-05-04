Raipur Assembly Election Result 2026 (रायपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रायपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रायपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Mrityunjoy Murmu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sudhanshu Hansda को उम्मीदवार बनाया। रायपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मृत्युंजय मुर्मू ने जीत हासिल की थी। रायपुर सीट पर हार जीत का अंतर 19398 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुधांशु हंसदा को हराया था।

रायपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raipur Election Result 2026

यहां देखें रायपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रायपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananta Kisku Rs 57,175 ~ 57 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Gunaram Hansda Rs 5,08,500 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 8th Pass Kshetramohan Hansda / Cases Age Education 1 61 8th Pass Rabindranath Hembrom Rs 66,05,210 ~ 66 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Ramchandra Mandi Rs 38,79,734 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Sagen Saren / Cases Age Education 0 32 8th Pass Shubhra Hembram (Murmu Rs 2,07,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Suklal Tudu Rs 1,74,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 8th Pass Thakurmani Saren / Cases Age Education 0 44 10th Pass

रायपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रायपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mrityunjoy Murmu 2016 Birendra Nath Tudu 2011 Upen Kisku

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।