Raina Assembly Election Result 2026 (रैना विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रैना विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। रैना विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Shampa Dhara को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Manik Roy को उम्मीदवार बनाया। रैना सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के शम्पा धारा ने जीत हासिल की थी। रैना सीट पर हार जीत का अंतर 18205 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मानिक रॉय को हराया था।

रैना विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raina Election Result 2026

यहां देखें रैना की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raina (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रैना विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Jaba Malik Rs 6,129 ~ 6 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 10th Pass Mandira Dalui Rs 1,61,95,750 ~ 1 Crore+ / Rs 28,70,664 ~ 28 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Graduate Pampa Malik / Cases Age Education 0 36 8th Pass Paresh Chandra Bag Rs 75,48,064 ~ 75 Lacs+ / Rs 1,25,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 63 8th Pass Sanju Porel Rs 95,356 ~ 95 Thou+ / Rs 29,908 ~ 29 Thou+ Cases Age Education 0 34 12th Pass Shiuli Singh / Cases Age Education 0 39 8th Pass Somnath Maji Rs 1,45,885 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Post Graduate Subhash Patra Rs 6,91,911 ~ 6 Lacs+ / Rs 4,65,515 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Post Graduate

रैना में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raina Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रैना में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Shampa Dhara 2016 Nepal Ghorui 2011 Basudeb Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।