Raiganj Assembly Election Result 2026 (रायगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रायगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रायगंज विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Krishna Kalyani को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Agarwal Kanaia Lal को उम्मीदवार बनाया। रायगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के कृष्ण कल्याणी ने जीत हासिल की थी। रायगंज सीट पर हार जीत का अंतर 20748 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार कनैया लाल अग्रवाल को हराया था।

रायगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raiganj Election Result 2026

यहां देखें रायगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raiganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रायगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anwarul Hoque Rs 59,289 ~ 59 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass Dwarik Nath Barman Rs 20,000 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 12th Pass Fakira Md / Cases Age Education 3 36 8th Pass Goutam Biswas Rs 10,99,070 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass Jibananda Singha Rs 44,07,642 ~ 44 Lacs+ / Rs 1,77,433 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 62 Graduate Koushik Chowdhury / Cases Age Education 0 53 Graduate Krishna Kalyani Rs 20,24,78,722 ~ 20 Crore+ / Rs 2,60,64,546 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 49 Graduate Madhabilata Paul Rs 34,11,995 ~ 34 Lacs+ / Rs 30,77,123 ~ 30 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Manjur Alam / Cases Age Education 0 39 10th Pass Mantu Kumar Mandal Rs 1,22,88,598 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 10th Pass Md. Rafik Alam Rs 2,40,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 12th Pass Mohit Sengupta / Cases Age Education 2 75 Graduate Sabinay Das Rs 22,750 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Saprative Chakraborty Rs 16,78,689 ~ 16 Lacs+ / Rs 2,97,113 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 30 Graduate

रायगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raiganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रायगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Krishna Kalyani 2016 Mohit Sengupta 2011 Mohit Sengupta

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।