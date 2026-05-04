Raidighi Assembly Election Result 2026 (रायदिघी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रायदिघी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। रायदिघी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Aloke Jaldata को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Santanu Bapuli को उम्मीदवार बनाया। रायदिघी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के आलोक जलदाता ने जीत हासिल की थी। रायदिघी सीट पर हार जीत का अंतर 35568 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शांतनु बापुली को हराया था।

रायदिघी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raidighi Election Result 2026

यहां देखें रायदिघी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raidighi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रायदिघी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asish Kumar Mandal Rs 3,11,45,226 ~ 3 Crore+ / Rs 5,18,918 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Graduate Bablu Haldar Rs 42,17,000 ~ 42 Lacs+ / Rs 19,30,000 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Gunasindhu Haldar / Cases Age Education 5 76 8th Pass Md Masud Billah Molla Rs 1,43,01,055 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 43 12th Pass Palash Halder Rs 20,100 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 10th Pass Palash Rana / Cases Age Education 5 39 10th Pass Palash Sardar Rs 14,170 ~ 14 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Rafik Baidya Rs 2,24,352 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 8th Pass Samya Ganguly / Cases Age Education 3 48 Graduate Sujata Sarkar Rs 29,70,485 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Tapas Mandal S/O-Dibakar Mandal Rs 7,000 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Tapas Mondal S/O-Ashok Mondal / Cases Age Education 0 33 10th Pass Tapas Mondal S/O-Shibprasad Mondal Rs 32,08,293 ~ 32 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Post Graduate

रायदिघी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raidighi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रायदिघी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Aloke Jaldata 2016 Debasree Roy 2011 Debasree Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।