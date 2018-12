हिंदी पट्टी के तीन अहम राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर अध्यक्ष बनने के एक ही साल में जबर्दस्त माइलेज ले चुके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अलग ही अंदाज में मुख्यमंत्री भी चुन रहे हैं। तीनों राज्यों में दो-दो नेताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद राहुल तस्वीरों के जरिए एकजुटता का संदेश देने में कामयाब दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया वे बड़े फैसले लेने में सक्षम हैं।

पहली तस्वीर में समय और धैर्य को बताया योद्धा

राहुल ने पहली तस्वीर गुरुवार देर रात पोस्ट की थी। इसमें वे मध्य प्रदेश के दो कद्दावर नेताओं और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े नजर आए थे। तीनों के मुस्कुराते चेहरों के साथ राहुल ने लियो टॉल्सटॉय की कही बात- ‘समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा’ लिखी था। इसका मतलब यह निकला कि कमल नाथ का समय आ गया और सिंधिया को धैर्य रखना चाहिए। दोनों ने ही मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की कहानी लिखी है।

The two most powerful warriors are patience and time.

