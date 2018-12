मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद अब तक मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सस्पेंस और हंगामा बरकरार है। विधायक दल की बैठकों के बाद गुरुवार को दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दिलचस्प तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में बीच में राहुल गांधी खड़े हैं, जबकि उनके साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ और विधानसभा चुनाव में प्रचार की बागडोर थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हालांकि सिंधिया और कमल नाथ की मुस्कुराट में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।

15 को शपथ ग्रहण,लेकिन शपथ लेगा कौन यह तय नहीं?

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। 15 दिसंबर को शपथग्रहण समारोह रखा गया है। लेकिन शपथ कौन लेगा इस पर अब तक सस्पेंस कायम है। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जबकि राजस्थान में दो बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के बीच चयन को लेकर गहमागहमी जारी है।

साथ में लिखा यह अहम संदेश

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में तस्वीर के साथ लियो टॉल्सटॉय की कही एक बात भी लिखी है। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। हालांकि इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ नहीं कहा। हालांकि सिंधिया ने जरूर गुरुवार को ही मुख्यमंत्री पद को लेकर आज ही फैसला होने के संकेत दिए हैं। फिलहाल दोनों नेता भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं।

The two most powerful warriors are patience and time.

– Leo Tolstoy pic.twitter.com/MiRq2IlrIg

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 13, 2018