2019 Lok Sabha Election जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को एक रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद देश छोड़ चुके नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के साथ-साथ ललित मोदी का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर एयर फोर्स से पैसे चुराने का गंभीर आरोप भी लगाया। उनका इशारा राफेल डील की तरफ था।

पहला तंज- सब चोरों का नाम मोदी क्यों: आपने नीरव मोदी का नाम सुना है, ललित मोदी को सुना है। नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा मेहुल भाई, नीरव भाई… अच्छा एक बात समझाओ इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों हैं?’ गौरतलब है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दोनों ही फिलहाल देश से फरार हैं। भारतीय एजेंसियां उनकी संपत्तियां जब्त कर जांच कर रही हैं।

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi says at a rally in Ranchi, Jharkhand, "Accha mujhe ek baat samjhao, in sab choro ke naam Modi kyun hain? Lalit Modi, Nirav Modi, Narendra Modi." pic.twitter.com/lVUj3R71Ph

— ANI (@ANI) March 2, 2019