केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। स्मृति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 6 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट करने के साथ ही लिखा है कि राहुल गांधी और पाकिस्तान के बीच एक समानता क्या है ? वहीं इस सवाल का जवाब स्मृति ने लिखा है- आतंकवादियों के लिए इनका प्यार। वहीं जो वीडियो स्मृति ईरानी ने पोस्ट किया है उसमें राहुल गांधी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ‘मसूद अजहर जी’ कह रहे हैं। इस पोस्ट के लिए स्मृति ईरानी ने #RahulLovesTerrorists का भी इस्तेमाल किया है।

What is common between Rahul Gandhi and Pakistan?

Their love for terrorists.

Please note Rahul ji’s reverence for terrorist Masood Azhar – a testimony to #RahulLovesTerrorists pic.twitter.com/CyqoZ7b9CF

— Smriti Z Irani (@smritiirani) March 11, 2019