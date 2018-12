चुनावी प्रदेश राजस्थान के उदयपुर में रैली करने के लिए पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक ​बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे। उन्‍होंने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम को ये लगता है कि वह हर किसी से ज्यादा जानते हैं। वह कहते हैं कि वह हिंदू हैं लेकिन वह हिंदुत्व के मूल को ही नहीं जानते हैं।

उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा,” हिंदुत्व का सार क्या है? गीता क्या कहती है? वह ज्ञान सभी के पास है, ज्ञान हमारे चारों तरफ है। हर जीवित प्राणी के पास ज्ञान है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह हिंदू हैं लेकिन वह हिंदुत्व के आधार को नहीं जानते? वह किस किस्म के हिंदू हैंं?

R Gandhi in Rajasthan: What is the essence of Hinduism? What does the Gita say? That knowledge is with everybody, knowledge is all around you. Every living being has knowledge. Our PM says he is a Hindu but he doesn’t understand foundation of Hinduism. What kind of a Hindu is he? pic.twitter.com/5F0WclZvdW

