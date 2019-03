पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक और उस पर हो रही सियासत चुनाव की घोषणा के बाद और तेज हो गई है। इस बीच, सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा- अजहर मसूद को बीजेपी ने जेल से छुड़वाया। कांग्रेस के दो पीएम शहीद हुए लेकिन हम किसी के सामने नहीं झुके। राहुल गांधी दिल्ली में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठा है।

डोभाल गए थे छोड़ने: राहुल ने कहा- मसूद अजहर को वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल छोड़ने गए थे। बता दें कि कांधार हाईजैक के बाद एनडीए की सरकार के दौरान मसूद को भारत की जेल से रिहा करने का फैसला लिया गया था। राहुल उसी का जिक्र कर रहे थे।

#WATCH Rahul Gandhi in Delhi: You would remember that during their(NDA) last Govt, current National Security Advisor Ajit Doval went to Kandahar to hand over Masood Azhar. pic.twitter.com/xTErFR6rjV

