Raha Assembly Election Result 2026 (राहा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की राहा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। राहा विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Sashi Kanta Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Bishnu Das को उम्मीदवार बनाया। राहा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के शशि कांता दास ने जीत हासिल की थी। राहा सीट पर हार जीत का अंतर 13058 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार बिष्णु दास को हराया था।

राहा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raha Election Result 2026

यहां देखें राहा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raha (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें राहा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Barun Bikash Das Rs 1,27,77,464 ~ 1 Crore+ / Rs 21,24,603 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Others Mukut Das Rs 58,29,000 ~ 58 Lacs+ / Rs 31,97,491 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 0 58 Graduate Sashi Kanta Das / Cases Age Education 0 54 12th Pass Utpal Bania Rs 88,06,620 ~ 88 Lacs+ / Rs 39,42,816 ~ 39 Lacs+ Cases Age Education 0 35 12th Pass

राहा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raha Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें राहा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sashi Kanta Das 2016 Dimbeswar Das 2011 Pijush Hazarika

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।