Raghunathpur Assembly Election Result 2026 (रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रघुनाथपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Vivekananda Bauri को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Bouri Hazari को उम्मीदवार बनाया। रघुनाथपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के विवेकानंद बौरी ने जीत हासिल की थी। रघुनाथपुर सीट पर हार जीत का अंतर 5438 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार बौरी हजारी को हराया था।

रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raghunathpur Election Result 2026

यहां देखें रघुनाथपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raghunathpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रघुनाथपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anil Bauri Rs 41,500 ~ 41 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Dharani Dhar Bauri Rs 50,078 ~ 50 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 8th Pass Ganesh Bouri / Cases Age Education 0 51 Graduate Hazari Bouri Rs 82,61,619 ~ 82 Lacs+ / Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Graduate Mahadeb Bauri Rs 5,82,800 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Mamani Bouri / Cases Age Education 0 34 10th Pass Mamoni Bauri Rs 6,96,806 ~ 6 Lacs+ / Rs 44,150 ~ 44 Thou+ Cases Age Education 0 44 5th Pass Sandhya Bauri Rs 25,385 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass

रघुनाथपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raghunathpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रघुनाथपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Vivekananda Bauri 2016 Purnachandra Bauri 2011 Purna Chandra Bauri

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।