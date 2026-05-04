Raghunathganj Assembly Election Result 2026 (रघुनाथगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की रघुनाथगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। रघुनाथगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Akhruzzaman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Golam Modaswer को उम्मीदवार बनाया। रघुनाथगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अख्रुज्जमान ने जीत हासिल की थी। रघुनाथगंज सीट पर हार जीत का अंतर 98313 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार गोलम मोदस्वर को हराया था।

रघुनाथगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Raghunathganj Election Result 2026

यहां देखें रघुनाथगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Raghunathganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें रघुनाथगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abul Hasnat Rs 2,00,48,322 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 12th Pass Akhruzzaman Rs 2,90,66,365 ~ 2 Crore+ / Rs 6,16,017 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 61 Graduate Professional Md Imran Solanki / Cases Age Education 1 42 10th Pass Nasir Saikh Rs 5,90,61,530 ~ 5 Crore+ / Rs 3,32,28,672 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 1 48 12th Pass Rabiul Alam Rs 5,18,595 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Graduate Rejaul Karim / Cases Age Education 0 49 Graduate Senjarul Islam Rs 1,45,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 8th Pass Surojit Poddar Rs 15,10,345 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Graduate

रघुनाथगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Raghunathganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें रघुनाथगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Akhruzzaman 2016 Akhruzzaman 2011 Akhruzzaman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।