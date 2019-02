राफेल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सड़क और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक रिलायंस पर निशाना साध रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने-माने वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर कॉम) के अध्यक्ष अनिल अंबानी की मदद कर रहे हैं। सिब्बल से जब इस बारे में मीडिया ने पूछा तो उनका जवाब आया, “हां, संसद में मैं उनके खिलाफ हूं। पर अपनी पेशेवर क्षमता के आधार पर मैं कोर्टरूम में उनका (अंबानी का) पक्ष रख रहा हूं।” वैसे, मंगलवार को मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और उसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया।

दरअसल, मंगलवार (12 फरवरी, 2019) को अंबानी टेलीकॉम कंपनी एरिक्स की 550 करोड़ रुपए की बकाया राशि न चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट में सिब्बल के साथ मुकुल रोहातगी ने उनका पक्ष रखा। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर लोगों ने इसे कांग्रेस का दोगला रवैया बताया, जबकि कई लोग सिब्बल के इस कदम को पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ देखते मिले।

बता दें कि कारोबारी को जनवरी में शोकॉज नोटिस मिला था, जिसमें उनसे पांच हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। बकाया न चुकाने को लेकर अंबानी के खिलाफ अवमानना याचिका विशाल गर्ग (एरिक्सन इंडिया के आधिकारिक प्रतिनिधि) की ओर से की गई थी।

उनका तर्क था कि आरकॉम ने देश के सबसे बड़े कोर्ट के तीन अगस्त, 2018 और 23 अक्टूबर 2018 के आदेशों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने इन आदेशों में अंबानी की कंपनी को 550 करोड़ रुपए का बकाया एरिक्सन को लौटाने के लिए कहा था।

