रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल जेट डील विवाद को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर पलटवार किया है। शुक्रवार (आठ फरवरी, 2019) को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने मिनिस्ट्रियल नोट पर कहा, “कांग्रेस बताए कि आखिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) में सोनिया गांधी क्या किया करती थीं?”

आगे आरोप लगाते हुए वह बोलीं, “मैं कांग्रेस से जानना चाहती हूं कि एनएसी क्या थी? सोनिया गांधी के अंतर्गत नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। वह कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का रिमोट कंट्रोल कर रही थी। क्या कांग्रेस इस पर जवाब देगी। उन्हें इस पर सोचने दीजिए। हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हस्तक्षेप होता है और क्या नहीं। वे एनएसी को चर्चा में ले आएं और हमें बताएं कि एनएसी क्या थी और क्या उसकी भूमिका थी?” देखें, क्या बोलीं रक्षा मंत्रीः

#WATCH Defence Minister Nirmala Sitharaman: I want to ask the Congress party, what was the NAC? National Advisory Council under Shrimati Sonia Gandhi. It was not a Constitutional body. It was remote controlling the PMO. Was that interference? #RafaleDeal #DMtoANI pic.twitter.com/19OsNNquR4

