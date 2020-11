Bihar Election में PLURALS की पुष्पम प्रिया न दिखा पाईं कमाल, मिले NOTA से भी कम वोट; कहा- BJP ने की धांधली

बिहार में वोटों की गिनती जारी है और एनडीए ने अच्छी बढ़त हासिल कर ली है। नजर द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार बिहार की दो सीटों पर लड़ रही थीं। जानकारी के मुताबिक उन्हें NOTA से भी कम वोट मिले हैं। इसके बाद उन्होंने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर कहा कि ईवीएम हैक कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्लूरल्स पार्टी के वोटों को अपने पक्ष में कर लिया।

पुष्पम प्रिया ने खुद को बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘बिहार में ईवीएम हैक कर लिया गया। जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला, उन बूथों पर मुझे 0 वोट है! हमारी पार्टी धांधली से निपटने के लिए तैयार नहीं थी और सत्ताधारी दल ने हमारे वोट खींच लिए। चोरी किये, ठीक है! उन मशीनों को छोड़ देते जो हमारे बूथों पे थे, वो भी 0 कर दिये।’

पुष्पम प्रिया बिहार की जिन सीटों से लड़ रही हैं वह हैं मधुबनी और बांकीपुर सीट। उन्होंने स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देकर खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। इसके अलावा पटना की बांकीपुर सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के अपोजिट पुष्पम प्रिया चुनाव लड़ रही थीं। बीजेपी की तरफ से यहां पर नितिन नवीन हैं जो कि यहां विधायक भी थे।

Bihar Election Result Live Updates

BJP RIGGED THE ELECTION. PLURALS VOTES TRANSFERRED TO NDA ON ALL BOOTHS.

— Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) November 10, 2020