Purulia Assembly Election Result 2026 (पुरुलिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पुरुलिया विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। पुरुलिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sudip Kumar Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sujoy Banerjee को उम्मीदवार बनाया। पुरुलिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुदीप कुमार मुखर्जी ने जीत हासिल की थी। पुरुलिया सीट पर हार जीत का अंतर 7018 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सुजॉय बनर्जी को हराया था।

पुरुलिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Purulia Election Result 2026

यहां देखें पुरुलिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Purulia (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पुरुलिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bidesh Chandra Paul Rs 48,06,475 ~ 48 Lacs+ / Rs 2,92,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Post Graduate Dhiren Rajak Rs 5,97,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 8th Pass Dibyajyoti Prasad Singh Deo / Cases Age Education 0 47 Graduate Mathan Chandra Mahato Rs 41,75,664 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Post Graduate Nageswar Mahato Rs 24,75,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 8th Pass Nirod Baran Ojha / Cases Age Education 0 62 10th Pass Partha Bauri Rs 2,000 ~ 2 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Pijush Kanti Rajak Rs 9,80,000 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Graduate Pintu Bauri / Cases Age Education 3 39 10th Pass Sayantan Ghosh Rs 6,19,062 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Professional Shobha Mahato Rs 4,91,965 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Sudip Kumar Mukherjee / Cases Age Education 3 55 8th Pass Sujoy Banerjee Rs 1,39,63,140 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 12th Pass

पुरुलिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Purulia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पुरुलिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sudip Kumar Mukherjee 2016 Sudip Kumar Mukherjee 2011 Kamakshya Prasad Singh Deo

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।