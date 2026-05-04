Pursurah Assembly Election Result 2026 (पुरसुराह विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पुरसुराह विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पुरसुराह विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Biman Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Dilip Yadav को उम्मीदवार बनाया। पुरसुराह सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिमान घोष ने जीत हासिल की थी। पुरसुराह सीट पर हार जीत का अंतर 28178 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार दिलीप यादव को हराया था।

पुरसुराह विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Pursurah Election Result 2026

यहां देखें पुरसुराह की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Pursurah (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पुरसुराह विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Biman Ghosh Rs 36,77,344 ~ 36 Lacs+ / Rs 2,71,271 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 2 41 Graduate Habibar Rahaman Sk Rs 2,01,85,420 ~ 2 Crore+ / Rs 35,000 ~ 35 Thou+ Cases Age Education 5 53 10th Pass Haraprasad Bag / Cases Age Education 8 55 Graduate Partha Hazari Rs 41,59,436 ~ 41 Lacs+ / Rs 3,14,100 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 18 49 5th Pass Sandip Kumar Samanta Rs 89,84,132 ~ 89 Lacs+ / Rs 3,75,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Sk Sakil Ali / Cases Age Education 0 26 12th Pass Subhendu Bhattacharjee Rs 3,86,976 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 29 Others Tanmoy Ghosh Rs 41,70,118 ~ 41 Lacs+ / Rs 50,000 ~ 50 Thou+ Cases Age Education 0 55 Graduate

पुरसुराह में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Pursurah Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पुरसुराह में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biman Ghosh 2016 Md. Nuruzzaman 2011 Sk Parvez Rahman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।