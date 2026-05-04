Purbasthali Uttar Assembly Election Result 2026 (पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tapan Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Gobardhan Das को उम्मीदवार बनाया। पूर्वस्थली उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तपन चटर्जी ने जीत हासिल की थी। पूर्वस्थली उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 6706 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार गोवर्धन दास को हराया था।

पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Purbasthali Uttar Election Result 2026

यहां देखें पूर्वस्थली उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Purbasthali Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Das Rs 12,93,363 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Illiterate Amitava Bhattacharya Rs 35,18,828 ~ 35 Lacs+ / Rs 72,000 ~ 72 Thou+ Cases Age Education 0 71 Graduate Baban Ghosh / Cases Age Education 2 46 Graduate Professional Dipak Ghosh Rs 16,51,621 ~ 16 Lacs+ / Rs 2,40,700 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 35 12th Pass Gopal Chattopadhyay Rs 1,02,71,361 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 48 Graduate Professional Pradip Kumar Saha / Cases Age Education 2 62 Post Graduate Sukhchand Ghosh Rs 13,45,825 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Illiterate Vasundhara Goswami Rs 4,63,46,679 ~ 4 Crore+ / Rs 74,97,774 ~ 74 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate

पूर्वस्थली उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Purbasthali Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पूर्वस्थली उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapan Chatterjee 2016 Pradip Kumar Saha 2011 Tapan Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।