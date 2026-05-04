Purbasthali Dakshin Assembly Election Result 2026 (पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Swapan Debnath को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rajib Kumar Bhowmick को उम्मीदवार बनाया। पूर्वस्थली दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के स्वपन देबनाथ ने जीत हासिल की थी। पूर्वस्थली दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 17410 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राजिब कुमार भौमिक को हराया था।

पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Purbasthali Dakshin Election Result 2026

यहां देखें पूर्वस्थली दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Purbasthali Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Fajar Ali Seikh Rs 67,58,500 ~ 67 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 45 5th Pass Jiyadul Sekh Rs 14,73,084 ~ 14 Lacs+ / Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Literate Manotosh Mondal / Cases Age Education 0 33 12th Pass Pran Krishna Tapadar Rs 12,88,16,090 ~ 12 Crore+ / Rs 57,32,059 ~ 57 Lacs+ Cases Age Education 0 43 10th Pass Pravat Majhi Rs 1,45,737 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 12th Pass Rabindranath Mondal / Cases Age Education 1 68 12th Pass Swapan Debnath Rs 1,06,68,397 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 75 Post Graduate

पूर्वस्थली दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Purbasthali Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें पूर्वस्थली दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Swapan Debnath 2016 Swapan Debnath 2011 Swapan Debnath

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।